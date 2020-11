4 star star star star star

C'est sans aucun doute une des meilleures adaptations d'un texte de Stephen King.

David Cronenberg s'empare de The Dead Zone et nous cheville d'emblée aux mésaventures de son héros qu'un terrible accident plonge dans un long coma (cinq ans) dont il sort désemparé (sa fiancée s'est mariée avec un autre) mais aussi doté d'un pouvoir psychique extraordinaire: toucher quelqu'un lui permet de visualiser des éléments de la vie passée, présente et future, de cette personne. De quoi intéresser une police cherchant vainement un tueur en série. De quoi aussi et surtout se retrouver en position de sauver le monde d'une catastrophe majeure... Christopher Walken est prodigieux dans le rôle de Johnny Smith. Son interprétation habitée achève de faire de The Dead Zone, thriller surnaturel tendu et en partie politique, une expérience qui ne s'oublie pas.