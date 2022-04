4 star star star star star

Une formidable histoire de potes, d'amour et de résistance par la culture.

Dans la foulée d'un coup d'État qui le hisse pour 30 ans à la tête du pays (il a fini par être destitué en 2019), le militaire et dictateur Omar el-Bechir emmène en 1989 le Soudan et ses 40 millions d'habitants dans l'islamisme radical. Il crée des forces populaires de défense pour combattre les infidèles et imposer la charia. Il exige aussi immédiatement la fermeture des salles de cinéma. Dans ce Soudan totalitaire rongé par l'austérité croissante de la religiosité, dans ce pays qui les empêche de pratiquer leur métier, les réalisateurs Ibrahim Shaddad, Manar Al-Hilo, Suleiman Ibrahim et Altayeb Mahdi ont décidé de lutter. Membres du Sudanese Film Group, ils veulent à nouveau rendre le 7e art accessible au public. Luttant contre les conditions climatiques, les coupures de courant et les résistances administratives, les quatre Don Quichotte remuent ciel et terre et récoltent des fonds pour rénover un cinéma délabré et organiser des projections. Une formidable histoire de potes, d'amour et de résistance par la culture.