4 star star star star star

Ce sont des monstres impressionnants de puissance. Les forces de la nature à l'oeuvre. Pourtant, les glaciers, millénaires archives de l'environnement, sont frappés de plein fouet par les chambardements climatiques. Pourquoi faut-il s'alarmer de cette calamité qui s'abat sur ces horizons lointains et hostiles? C'est que, comme l'illustre parfaitement le documentaire de Guillaume Dumant, ce bouclier blanc, qui par sa seule présence équilibre les températures sur Terre, est intimement connecté à nos vies. La fonte de ces colosses et les pans entiers de leurs parois qui s'ébranlent entraînent perceptiblement la hausse du niveau des océans. Inondations, canicules et tempêtes au seuil même de nos frontières sont des corollaires immédiats du réchauffement graduel de l'Arctique. Si l'on prend aujourd'hui conscience du désastre qui se trame, le combat est-il perdu d'avance? À la rencontre de cette dernière génération susceptible d'agir pour la protection des écosystèmes, le toujours perçant Hugo Clément, journaliste baroudeur dont la gouaille et l'à-propos ont un temps étoffé les émissions de Yann Barthès, se mouille au propre comme au figuré. Ses pérégrinations seront bouleversées par la mésaventure des explorateurs Mike Horn et Borge Ousland, sur la ligne de front de l'instabilité climatique et de sa banquise démantibulée. Preuve s'il en est que se démener pour les glaciers revient à se battre pour rester en vie. Une enquête primordiale doublée d'une odyssée d'envergure absolument passionnante.