4 star star star star star

L'Oscar du meilleur film et celui du meilleur scénario original sont venus récompenser ce film très réussi et nécessaire.

Spotlight retrace avec intensité le travail d'investigation de journalistes du Boston Globe au début des années 2000, sur le sujet jusqu'alors tabou des abus sexuels commis par des prêtres dans la vénérable ville du nord-est des États-Unis. Enjeu de l'enquête: prouver non seulement la culpabilité de ces nombreux hommes d'Église, mais aussi la complicité des autorités ecclésiastiques qui ont étouffé affaire après affaire... Mené à la manière d'un thriller, Spotlight (du nom de l'équipe d'investigation du journal) narre la course d'obstacle de reporters effarés par ce qu'ils découvrent mais aussi de plus en plus motivés à publier, quitte à causer un scandale majeur... Menée par un Mark Ruffalo et un Michael Keaton habités, la remarquable distribution du film porte à merveille un sujet aux résonances morales et sociales toujours et tristement d'actualité.