3 star star star star star

C'est dans le sud de la... Nouvelle-Zélande que fut tourné ce western à l'action située dans l'Amérique du XIXe siècle.

On y suit un jeune Écossais de seize ans (Kodi Smit-McPhee) qui a traversé l'Atlantique pour tenter de retrouver son grand amour, Rose. Chemin faisant, Jay recevra la compagnie d'un chasseur de prime cynique (joué par Michael Fassbender) qui lui aussi recherche la jeune fille, mais dans un tout autre but... Comme son titre l'indique, Slow West prend son temps pour narrer une histoire qui est aussi un voyage. Ce néo- western allégorique (comme pouvait l'être le Dead Man de Jim Jarmusch avec Johnny Depp) tire un parti fascinant et par endroits onirique des rapports entre les personnages et un environnement naturel aux paysages sauvages, tourmentés. De quoi retenir l'attention des amateurs de cinéma de genre à résonances existentielles. Et plus largement des fans de bons westerns.