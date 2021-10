4 star star star star star

Le thriller inventif, corrosif, décalé, Dominik Moll connaît bien! Harry, un ami qui vous veut du bien, le film qui le révéla en 2000, faisait déjà fort dans le genre.

Deux décennies plus tard, le cinéaste français d'origine allemande récidive avec le fascinant et captivant Seules les bêtes. Adaptant le roman éponyme de Colin Niel, il nous emmène en Lozère, dans un coin de France rurale où la disparition mystérieuse autant qu'inquiétante d'une femme déclenche une enquête difficile. Avec à son terme une révélation stupéfiante, que nous nous garderons bien de dévoiler ici... Moll filme avec maîtrise une intrigue vénéneuse, et le cadre très particulier qui l'accueille. Cadre géographique mais aussi humain, où se nichent de méchants petits et grands secrets. L'interprétation allie talent et crédibilité, Denis Ménochet (Grâce à Dieu) et Damien Bonnard (Les Misérables) confirment notamment leur présence intense, tandis que Laure Calamy (Antoinette dans les Cévennes) surprend en s'éloignant de ses emplois comiques habituels.