3 star star star star star

Gros plan sur l'un des grands combats qui attendent la planète.

Leur survie a depuis toujours été liée à la maîtrise de l'eau mais en ces temps de dérèglements climatiques, de fonte des glaciers et de montée du niveau des mers, les Pays-Bas figurent plus que jamais en première ligne. ...

Leur survie a depuis toujours été liée à la maîtrise de l'eau mais en ces temps de dérèglements climatiques, de fonte des glaciers et de montée du niveau des mers, les Pays-Bas figurent plus que jamais en première ligne. Nos voisins bataves sont bordés par la mer du Nord sur 450 kilomètres de côtes. Deux tiers du pays sont sujets aux inondations et un quart se situe sous le niveau de la mer. Îles artificielles, ponts gigantesques, fermes flottantes... Les Hollandais qui ont gagné un quart de leur territoire sur les mers ont dressé 22.500 kilomètres de digues, l'équivalent de la muraille de Chine, et redoublent d'ingéniosité pour se protéger. Marion Vaqué-Marti fait le tour du pays et de la question. Elle raconte la lutte à travers les âges, épingle les dangers et se demande si les innovations permettront d'éviter le désastre. Du bateau qui collecte le sable au fond de la mer et le lance à jet continu sur les côtes (zandmotor) aux maisons flottantes d'IJburg, gros plan sur l'un des grands combats qui attendent la planète.