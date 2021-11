4 star star star star star

Voilà le film le plus rock'n'roll de Lynch, et un hymne original à l'amour fou, total.

Celui qui lie Sailor (Nicolas Cage) et Lula (Laura Dern), deux jeunes gens forcés de prendre la fuite pour échapper à la mère de Lula (Diane Ladd). Laquelle désapprouve leur union, donne tous les signes d'une psychopathie galopante et se fait accompagner d'un petit ami gangster très menaçant... Le film adopte la structure d'un road movie picaresque, sensuel et violent. La route des amoureux en cavale croise celle de quelques personnages hautement mémorables, dont un couple des plus déjantés composé de Willem Dafoe et Isabella Rossellini. Entre plaisir électrisant et noirceur profonde, Lynch compose un spectacle plein de suspense et de surprises. Le roman de l'écrivain culte Barry Gifford l'inspire férocement, avec à la clé une Palme d'or inattendue au Festival de Cannes. Sulfureux, perturbant et jouissif à la fois!