France 4 diffuse ce samedi soir le concert donné par The Cure à Rock en Seine en 2019 pour les 40 ans de son premier album Three Imaginary Boys.

Si l'été festivalier, carrément annulé l'an dernier, s'annonce à nouveau pour le moins chahuté (le Pukkelpop et les aoûtiens ont pour le coup davantage de chance et de perspectives que les juilletiste...

Si l'été festivalier, carrément annulé l'an dernier, s'annonce à nouveau pour le moins chahuté (le Pukkelpop et les aoûtiens ont pour le coup davantage de chance et de perspectives que les juilletistes), les chaînes de télé ne manqueront pas de vous rappeler les bons souvenirs de la musique en plein air. France 4 diffuse ce samedi soir le concert donné par The Cure à Rock en Seine en 2019 pour les 40 ans de son premier album Three Imaginary Boys. La chaîne dédie même toute sa soirée au mastodonte des festoches parisiens puisque dans la foulée, elle diffusera la prestation la même année de Johnny Marr (le guitariste des Smiths) et celle deux ans plus tôt de PJ Harvey qui, entourée de John Parish et de Mick Harvey, défendait The Hope Six Demolition Project. Cette soirée de lives ne remplacera pas les grands-messes musicales dans nos pâtures verdoyantes mais reste moins déprimante que les livestreams et autres sessions acoustiques en appartement...