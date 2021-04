4 star star star star star

La désindustrialisation, la course à la compétitivité et au moindre coût ont désagrégé le tissu social de Roubaix, jadis épicentre du textile français. Ce tissu est pourtant revenu au coeur battant de la ville.

C'était il y a un peu plus d'une année, dans les prémices de la crise sanitaire et du confinement. Une association, Résilience, tente de résorber la pénurie de masques, embauche des personnes de tous horizons dans un atelier de confection pour fabriquer ces rectangles d'étoffe, convoquer le souvenir d'une tradition industrielle défunte, redonner de la dignité en recréant le double tissu humain et protecteur. Benjamin Carle et Ella Cerfontaine racontent cette course effrénée de plusieurs mois menée par une bande d'enthousiastes, depuis le premier atelier jusqu'aux portes du ministère du Travail, l'accroissement des demandes, des désillusions, les solutions urgentes à trouver. Face à l'évident besoin de recréer du lien, de la valeur, le discours des conseillers techniques et managers qui tentent de doucher leurs espoirs est sidérant. Très prenant émotionnellement, le docu s'intéresse de près aux actrices et acteurs de ce petit miracle, déposant face caméra tout ce que ce projet fait vibrer en eux. Rythmé de musique pop comme une comédie prolo anglaise des années 90, Re/faire... est une immense bouffée d'oxygène.