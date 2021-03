3 star star star star star

Le documentaire de Romain Besnainou plonge au coeur d'une guerre technologique et politique.

Le premier décembre 2018, Meng Wanzhou est arrêtée au Canada. La quadragénaire n'est pas seulement la directrice financière d'Huawei, c'est aussi la fille de son fondateur. Un ancien officier de l'armée rouge dont la fortune est estimée à un milliard et demi de dollars. Meng Wanzhou aurait essayé de contourner l'embargo américain contre l'Iran. L'administration américaine soupçonne aussi Huawei d'aider le gouvernement chinois à espionner. C'est le début des hostilités contre l'entreprise, inquiétant mastodonte des télécommunications. Huawei a tissé sa toile technologique dans le monde entier. Elle vend plus de smartphones qu'Apple, est la société qui dépose le plus de brevets au monde et surtout est leader mondial sur la 5G. Domaine dans lequel elle aurait deux ans d'avance sur ses concurrents et où des pans entiers de l'économie vont basculer. Le documentaire de Romain Besnainou visite le siège majestueux de la marque (un complexe qui ressemble à un village de vacances), jauge la menace, épingle les safe cities et plonge au coeur d'une guerre technologique et politique.