3 star star star star star

Le 9 mars 2020, 60 membres du collectif Forbidden Stories se réunissent à Paris et lancent le projet Cartel. Créé en novembre 2017 par Laurent Richard, rédacteur en chef de l'agence Premières Lignes, Forbidden Stories est un réseau de journalistes d'investigation créé pour poursuivre le travail d'autres reporters menacés, emprisonnés ou assassinés. Pour le coup, ils décident de se pencher sur le trafic de drogue au Mexique et de prolonger les recherches de Regina Martínez (photo), retrouvée morte en 2012 dans sa salle de bains, rouée de coups et étranglée, sans qu'il y ait la moindre volonté politique de savoir ce qui lui était arrivé. Le documentaire de Jules Giraudat raconte l'enquête sur sa mort, les drogues synthétiques, le trafic d'armes et une police corrompue par le crime organisé. Des dizaines de milliers de corps de personnes disparues ont été retrouvés dans des fosses ces dernières années au Mexique. Un scandale derrière lequel se cachent les cartels et les politiciens véreux. Glaçant.