3 star star star star star

Alors que les manifestations se multiplient et que les États-Unis s'enflamment après la mort de George Floyd, Sebastian Bellwinkel questionne les relations sous haute tension entre les flics et les citoyens.

Les Gilets Jaunes et les militants de la lutte pour le climat en savent quelque chose. Depuis quelques années, en France et en Allemagne (les deux cas auscultés ici), les affrontements entre la population et la police se sont multipliés. 32 actes de violence sont commis contre les forces de l'ordre chaque jour au pays d'Angela Merkel. Chez Emmanuel Macron, selon une enquête de Sciences Po, environ 57% des policiers avaient l'intention en 2016 de voter pour Marine Le Pen... Le docu raconte des policiers à cran dont la charge de travail a augmenté. Les suicides de plus en plus nombreux. Les pavés qui leur sont lancés et la loi du silence dans le métier. Il questionne aussi les balles de défense, la droitisation des politiques, la militarisation de la police. Le rôle des réseaux sociaux dans ces relations et la place des médias. Intéressant et inquiétant.