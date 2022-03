3 star star star star star

Étrange objet plus ou moins documentaire de Kaori Kinoshita et Alain Della Negra, Petit ami parfait suit le quotidien de véritables gamers, avant de basculer à mi-chemin dans le registre de la fiction.

"C'est une amoureuse virtuelle. Mais plus on joue à ce jeu et plus on a l'impression que c'est notre vraie petite amie." Dans la banlieue de Tokyo, trois adultes tombent sous le charme de Rinko. Rinko n'est pas heureuse depuis que son père s'est remarié. Elle porte constamment des écouteurs, ...

"C'est une amoureuse virtuelle. Mais plus on joue à ce jeu et plus on a l'impression que c'est notre vraie petite amie." Dans la banlieue de Tokyo, trois adultes tombent sous le charme de Rinko. Rinko n'est pas heureuse depuis que son père s'est remarié. Elle porte constamment des écouteurs, erre dans les rues après l'école, aime le punk rock et les jeux de combat. Inspirée par Yuki dans le Danse, Danse, Danse de Murakami, Rinko est un personnage de jeu vidéo. L'une des héroïnes de LovePlus, un simulateur de rencontre, de relation amoureuse et de drague développé par Konami pour la Nintendo DS. L'idée est simple: les joueurs tentent de devenir des petits amis parfaits en répondant aux exigences de leur dulcinée virtuelle sous peine de voir ses sentiments s'éteindre. LovePlus a connu plusieurs suites et a été décliné en manga. Il est même devenu un véritable phénomène de société au Japon. Étrange objet plus ou moins documentaire de Kaori Kinoshita et Alain Della Negra, Petit ami parfait suit le quotidien de véritables gamers, avant de basculer à mi-chemin dans le registre de la fiction. Soigné dans l'image, il questionne le rapport très particulier et de plus en plus privilégié qu'entretiennent les individus avec la technologie. Ce lien intime (et maladif?) entre le joueur et la machine physique contenant l'objet virtuel du désir. Qui a parlé de Black Mirror?