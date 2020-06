[À la télé ce soir] Péril sur la ville

3 star star star star star

Julien Broquet Journaliste musique et télé

Comme le monde et les mentalités, les villes changent. Pour le meilleur et pour le pire. Ce pire qui détruit l'âme, qui brise le lien social quand il ne chasse pas purement et simplement les habitants les plus précaires.

© MAXIMAL PRODUCTIONS

À Marseille, les travaux broient l'esprit villageois de la cité sans pour autant résoudre la misère. Tandis qu'un projet de route menace de défigurer la butte Bellevue, le journaliste Philippe P... À Marseille, les travaux broient l'esprit villageois de la cité sans pour autant résoudre la misère. Tandis qu'un projet de route menace de défigurer la butte Bellevue, le journaliste Philippe Pujol est parti y filmer son premier documentaire. Brassée par l'immigration comorienne, maghrébine et capverdienne (là-bas, ils l'appellent la Cosmopolitanie), la Butte est l'un des quartiers les plus pauvres de France, voire d'Europe. Les commerces ont disparu. Les nouveaux appartements jouxtent les immeubles délabrés. "Pire qu'une cellule", disent ceux qui savent ce que c'est. Mais la rue vit. Les gosses y jouent. Les ados y rappent. Les adultes s'y tracassent. Pujol suit à la fois les petits qui jouent dans les caniveaux et les grands cabossés par la dureté du quotidien. Il donne à voir un quartier où l'on croise rarement la police et raconte une bétonisation de l'espace qui saccage le bien-vivre...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×