3 star star star star star

Présentée sous la forme d'un thriller politique, cette enquête vous emmènera dans le marché de l'armement et les coulisses du pouvoir. Saisissant.

En 2011, le régime de Mouammar Kadhafi est sur le point de s'écrouler après 42 ans de règne. Les soulèvements se propagent dans toute la région. Mais le chef d'État, prévoyant, a fait sortir son trésor...

En 2011, le régime de Mouammar Kadhafi est sur le point de s'écrouler après 42 ans de règne. Les soulèvements se propagent dans toute la région. Mais le chef d'État, prévoyant, a fait sortir son trésor de guerre clandestinement. Quand il est capturé et lynché le 20 octobre de la même année dans les environs de Syrte, Kadhafi est l'homme le plus riche du monde. Sa fortune est estimée à 150 milliards de dollars. Mais une partie de cet argent reste introuvable. Le documentaire de Misha Wessel et Thomas Blom part sur les traces du magot et raconte une chasse au trésor à laquelle se mêlent des espions, des agents secrets, des tueurs à gages et des hommes proches du pouvoir en Libye et en Afrique du Sud. Présentée sous la forme d'un thriller politique, avec ses intermédiaires douteux et ses petits arrangements entre ennemis, cette enquête vous emmènera dans le marché de l'armement et les coulisses du pouvoir. Saisissant.