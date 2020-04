4 star star star star star

On doit à Blake Edwards (1922-2010) quelques sommets absolus de la comédie, tels les génialissimes Diamants sur canapé (1961) et La Party (1966), ainsi que l'hilarante série de films autour de La Panthère rose avec le merveilleux Peter Sellers, son acteur fétiche. En 1959, le natif de Tulsa (Oklahoma) signait le très savoureux Opération jupons. Situé durant la Seconde Guerre mondiale, fin 1941, le film nous emmène dans le Pacifique, où le sous-marin Le Tigre des Mers subit d'importants dégâts de la part des forces japonaises. Le commandant (Cary Grant) peut heureusement compter sur un lieutenant très débrouillard (Tony Curtis) pour obtenir tout le matériel nécessaire aux réparations et même plus. Mais quand le sous-marin recueille à son bord des infirmières de l'armée en détresse, l'atmosphère vire au franc délire. On se régale devant un spectacle plein d'idées drôles, joué par des actrices et acteurs complices, et joliment secoué par un Edwards à l'enthousiasme communicatif.