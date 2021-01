4 star star star star star

Zoom désespérant sur les conséquences humaines tragiques d'une politique migratoire nauséabonde.

Chaque année, plus de 100.000 Mexicains sont renvoyés de force par l'administration américaine vers leur pays d'origine. Beaucoup ont grandi ou construit leur vie aux États-Unis. Certains ne parlent même pas espagnol... Richard (un vétéran de guerre), Martha, Rocio et Sergio ont épuisé les recours juridiques et ils ont tout perdu. Leur boulot, leur voiture, leur maison. Parfois une femme, un mari, des enfants. Comme tant d'autres, ils ont atterri à Tijuana, juste de l'autre côté de la frontière. Cette ville réputée la plus dangereuse du monde gangrénée par le trafic de drogues, la prostitution et les jeux d'argent. Sale. Forcément. Léo Mattei et Alex Gohari filment et racontent ces déracinés. Ces expulsés qui ne ressemblent en rien au profil du "bad hombre" (ce criminel étranger pointé par Trump) mais à qui on a tout enlevé. Jusqu'à leur identité. Zoom désespérant sur les conséquences humaines tragiques d'une politique migratoire nauséabonde.