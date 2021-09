3 star star star star star

À la suite du krach de 1929, l'économie américaine est à genoux. La crise de la surproduction et la bulle spéculative qui a explosé au visage des banques fait trinquer le petit peuple (chômage, exode rural...).

La réponse de Franklin D. Roosevelt, élu président en 1933, sera le New Deal ("nouvelle donne"), immense chantier visant à soutenir les masses et sauver le modèle capitaliste. Guidé par une simple voix off, le récit fleuve fait défiler les images d'archives, photographies animées et extraits de films d'une rare qualité pour l'époque. Sans ménager les critiques à l'égard des limites du programme, le documentaire de Julia Bracher capture le formidable élan (grands chantiers publics, État-providence...) qui a progressé malgré les bourrasques politiques, les résistances du monde financier, le cataclysme du Dust Bowl, les désillusions et les compromissions. Au-delà de quelques problèmes de rythme, le récit capture la complexité monumentale d'un programme qui avait saisi de manière surprenante les défis environnementaux à venir.