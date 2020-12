3 star star star star star

La GPA (Gestation pour Autrui) est un sujet extrêmement délicat, au carrefour de questions psychologiques, éthiques et sociétales.

La monétarisation de cette procédure au cours de laquelle une femme accepte de porter un enfant pour un autre couple est un argument de poids à son encontre. La Belgique tolère une GPA non commer...

La monétarisation de cette procédure au cours de laquelle une femme accepte de porter un enfant pour un autre couple est un argument de poids à son encontre. La Belgique tolère une GPA non commerciale sous certaines conditions. Au CHU Saint-Pierre de Bruxelles, une équipe pluridisciplinaire (gynécologues, psychologues, biologistes, infirmières) propose aux futurs parents et mères porteuses un encadrement éthique de cette pratique. La réalisatrice Cathie Dambel a posé sa caméra durant un an à leurs côtés. Réunions de staff, entretiens, témoignages professionnels et plus intimes s'enchaînent en séquences souvent fleuves qui rendent le format très long, pas toujours perméable à l'empathie malgré les émotions (réelles) montrées à l'écran, ainsi qu'à la compréhension des enjeux. Gageons que le débat qui suivra, mené par Julie Morelle et incluant experts et témoins comblera ce léger déficit de pédagogie.