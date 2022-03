4 star star star star star

C'est l'histoire d'un homme noir qui se révolte contre sa condition dans une Amérique raciste. Un film black pour les Blacks. Un propos inédit et politique qui affole Hollywood tout en bouleversant le cinéma américain.

"T'as saigné ma mère. T'as saigné mon père. Mais tu ne me saigneras pas..." Voilà comment Melvin Van Peebles résume son film Sweet Sweetback's Baadasssss Song. "Pas un film antiblanc mais un film anti-injustice" pour "faire en sorte que les négros puissent sortir du cinéma la tête haute". Sweet Sweetback, c'est l'histoire d'un homme noir qui se révolte contre sa condition dans une Amérique raciste. Un film black pour les Blacks. Un propos inédit et politique qui affole Hollywood tout en bouleversant le cinéma américain. Van Peebles, qui a monté sa propre boîte de production dans sa maison du quartier de Watts, cherché son équipe dans le milieu du cinéma porno, emprunté du fric à Bill Cosby et aux caïds du ghetto, invente alors sa propre grammaire cinématographique: faux raccords, distorsions sonores et une musique bidouillée par ses soins en collaboration avec Earth, Wind and Fire... Le documentaire de Catherine Bernstein et Martine Delumeau raconte la genèse et l'impact du film (classé X) mais aussi son réalisateur, comédien et scénariste Melvin Van Peebles. Né à Chicago en 1932, Melvin a vécu des années fondatrices en France. Il y a été écrivain, réalisateur, journaliste à Hara Kiri et au Nouvel Observateur. Il y tourna aussi La Permission, qui lança sa carrière, avant de retourner aux États-Unis où Nixon prenait les commandes du pays et réclamait la loi et l'ordre. Le portrait funky d'un homme disparu le 21 septembre 2021 qui a mis le black power à l'écran et questionné la représentation des Noirs à l'écran mais aussi dans le pays.