Un des sommets de la filmographie des géniaux frères Coen.

Admirable en tout point, Miller's Crossing marque un des sommets de la filmographie des géniaux frères Coen. Situé en Louisiane à l'époque de la prohibition, il déploie son action dans le milieu des gangsters et plus précisément de la pègre irlandaise. Gabriel Byrne joue Tom Reagan, bras droit du parrain local Leo O'Bannon (Albert Finney) et arbitre intègre d'une crise menaçant de tourner à la guerre des gangs. Avec aussi Marcia Gay Harden et John Turturro dans des rôles marquants, le film s'inscrit avec bonheur dans la veine du genre noir. S'inspirant pour le scénario du Yojimbo d'Akira Kurosawa, Miller's Crossing est aussi brillamment réalisé qu'intensément émouvant, et semé de clins d'oeil à l'Histoire du 7e art et à l'oeuvre du romancier Dashiell Hammett. Son échec commercial (malgré des critiques très louangeuses) n'enlève rien à sa richesse créative, exceptionnelle.