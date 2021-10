3 star star star star star

Bath, cité thermale anglaise muséifiée est le décor idéal pour cette série policière faussement indolente qui porte en son centre un improbable duo d'enquêteurs.

Tout juste promue inspectrice en chef, Lauren McDonald a cultivé son speed et son ambition dans le sud de Londres. Le vieillissant et insipide DS Dodds est lui sur une voie de garage, que sa jeune supérieure entend bien le voir quitter pour élucider les crimes qui secouent la bourgeoisie locale. Proche d'un Claude Chabrol dans sa manière d'entrouvrir les volets de la classe moyenne pour y découvrir lâchetés et cruautés honteuses, la série d'enquêtes se déploie dans une fausse légèreté parfois un peu surfaite, maintient le suspense et la critique sociale avec un zeste de satire et d'humour grinçant. Jason Watkins (The Throne) donne chair, dans son rôle de flic flegmatique, à cette comédie des apparences. Les révélations successives, patiemment construites, de la violence tapie dans les maisons cossues sont autant de notes d'arsenic dans l'Earl Grey du dimanche soir.