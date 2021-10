2 star star star star star

Rachel a la trentenaire maussade, sans horizon joyeux ni perspective réjouissante. Mollement amoureuse de son colocataire et ami Joseph, à qui la vie sourit davantage, elle voit la morosité de son quotidien rehaussée par la présence en cabine d'un duo de journalistes sportifs qui commentent ses pensées, propos et actions comme un match de foot. Adaptée d'un format norvégien, cette série aux miniépisodes rappelle furieusement, dans son dispositif, le film Delphine 1, Yvan 0 de l'ex-Nuls Dominique Farrugia (1996). L'absence d'originalité et le manque de relief du sujet sont contrebalancés par l'énergie d'un casting qui révèle la face comique décalée de Pauline Étienne (Le Bureau des légendes), l'énergie communicative de Clément Manuel (Ennemi public) et de son comparse, le trublion Kody. Les 25 pastilles de 5 minutes ne s'avalent pas pour autant de travers, l'écriture de Chloé Devicq et Marie Lelong n'appuyant pas sur l'avertisseur de rire et préférant une approche comique réaliste et légèrement décalée.