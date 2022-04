3 star star star star star

Marilyn Monroe est souvent présentée comme un sex-symbol planétaire, un mythe hollywoodien et une victime de l'industrie du cinéma. Le documentaire de Raphaëlle Baillot et Céline Chassé veut poser un autre regard sur l'icône.

Raconter l'histoire moins connue de la star, brosser le portrait de la femme intelligente, courageuse, rebelle, féministe, multiple, drôle, qui a pris son destin en main et fabriqué elle-même son image. Marilyn, c'est une grande et géniale communicante. Un corps que certains ont cru à disposition mais qu'elle a utilisé comme un outil de travail et de pouvoir. Une militante qui affiche ses convictions et défend Ella Fitzgerald du temps de la ségrégation. La réalisatrice Céline Sciamma, le psychanalyste Gérard Miller, l'écrivaine féministe Leïla Slimani, Luz, qui lui a consacré une BD, Deneuve et Adjani reviennent sur l'objet de désir et la femme qui a su échapper à son destin. La comédienne prisonnière des regards qui a balancé son porc avant l'heure. L'actrice qui n'a cessé de souffrir d'Hollywood et de lui résister.