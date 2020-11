3 star star star star star

Un documentaire d'une tristesse insondable où sont évoqués de nombreux fantômes.

Le 4 août 2020, une déflagration insensée pulvérise le port de Beyrouth et le coeur des Libanais. Les chiffres sont glaçants. Unis dans la douleur, ils sont par milliers dans la rue à hurler leur colère. Car cette déflagrat...

Le 4 août 2020, une déflagration insensée pulvérise le port de Beyrouth et le coeur des Libanais. Les chiffres sont glaçants. Unis dans la douleur, ils sont par milliers dans la rue à hurler leur colère. Car cette déflagration semble bien être la résultante de tous les maux du Liban. La réflexion de la journaliste franco-libanaise Amal Mogaizel propose une plongée éclairante dans la tumultueuse Histoire d'un pays créé de toutes pièces et pris en otage par toutes les contradictions de la région. Pourquoi ce projet de nation plurielle si prometteur vit-il un éternel naufrage? Dans ce documentaire d'une tristesse insondable sont évoqués de nombreux fantômes: la perte de confiance dans les institutions, les espoirs brisés d'une jeunesse jetée à corps perdu dans la révolution et l'appel de l'exil toujours plus prégnant d'un peuple fatigué de s'adapter. Ce reportage sera précédé par Un pays dans la tourmente, genèse d'une nation cent fois détruite, autant de fois ressuscitée et qui, on n'en doute pas, s'évertuera une fois encore à se réinventer.