Kirk Douglas et Tony Curtis devant la caméra de Richard Fleischer: on se régale aux rebondissements d'un classique du film d'action sur fond d'Histoire évidemment romancée.

Cinquante-cinq ans avant le lancement de la série à succès Vikings, un film établissait, sur le même sujet, les codes essentiels avec lesquels devaient jouer les créateurs du feuilleton. Richard Fleischer, un réalisateur solide et tout-terrain, y racontait l'histoire des deux fils rivaux d'un roi nommé Ragnar Lodbrok (le héros de la série à venir s'appelant... Ragnar Lothbrok). Einar, le fils légitime, et Erik, le fils illégitime né d'une mère anglaise violée par le roi, ignorent leur parenté. Mais plusieurs éléments les opposent et les conduiront inexorablement vers une confrontation fatale... Kirk Douglas campe avec charisme et prestance le blond Einar, Tony Curtis défend avec engagement le brun Erik. Ernest Borgnine, un des regards les plus marquants du Hollywood d'alors, jouant Ragnar, le père. On se régale aux rebondissements d'un classique du film d'action sur fond d'Histoire évidemment romancée.