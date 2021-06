3 star star star star star

Actionnée sur le principe de la question piégeuse et biaisée "et vous, que feriez-vous si...?", cette fiction polonaise joue habilement des ressorts de l'émotion, en imaginant les conséquences d'un programme révolutionnaire de greffe.

Celui-ci permet de créer une chaîne de dons d'organes dont l'efficacité dépend de l'engagement et de la fidélité de ses participants. Un malade qui ne trouverait pas de rein compatible dans son...

Celui-ci permet de créer une chaîne de dons d'organes dont l'efficacité dépend de l'engagement et de la fidélité de ses participants. Un malade qui ne trouverait pas de rein compatible dans son entourage peut grâce à elle bénéficier du don d'un tiers, parfaitement inconnu, dont un proche est lié par le même principe à un troisième et ainsi de suite, jusqu'à former une entité solidaire de six malades et de leur première couronne familiale ou amoureuse. À la fois originale et farfelue, la série questionne des thèmes un peu téléphonés mais joue volontiers le jeu des révélations, des rétractations et des lâchetés. Cette parabole très morale sur la solidité de nos liens, la porosité de nos loyautés et la difficulté de faire groupe bénéficie d'une réalisation suffisamment sobre et d'un casting qui incarne efficacement nos sentiments archétypaux.