3 star star star star star

En 2020, des archéologues perçaient les secrets de momies égyptiennes exhumées depuis 400 ans. Parvenant grâce à des scanners à voir par-delà les bandelettes. On n'arrête pas le progrès. Les technique modernes permettent parfois de résoudre des énigmes de plusieurs milliers d'années. La série documentaire en trois parties (toutes diffusées ce samedi soir) de Joseph Cunningham, Jess Reid et Christopher Puttock raconte à la manière d'une enquête policière comment les égyptologues, criminologues et autres médecins légistes font parler les dépouilles. Comment la momie de la reine et pharaonne Hatchepsout a été retrouvée, de quoi est mort Séqénenrê Taa, le roi guerrier, et pourquoi avait-il été embaumé à la va-vite? Qui était la mère de Toutânkhamon? Quelque part entre le labo des Experts et les conventions de généalogistes, Les Secrets des momies égyptiennes parlera aux passionnés d'Histoire mais pas que...