Éric Rohmer aimait regrouper ses films en cycles. Dans les années 80, ce fut "Comédies et Proverbes".

Les Nuits de la pleine lune est le quatrième d'une série de six, après La Femme de l'aviateur (1981), Le Beau Mariage (1982) et Pauline à la plage (1983), et avant Le Rayon vert (1986) et L'Ami de mon amie (1987). Le proverbe illustré a été... inventé par le cinéaste. Il dit: "Qui a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons perd sa raison". Louise vit avec Rémi à Marne-la-Vallée, mais elle décide de reprendre son studio à Paris pour avoir un accès à l'animation des soirées qui lui manquent. Rémi voit la chose d'un mauvais oeil, tandis qu'Octave, un ami aux sentiments ambivalents, suit la jeune femme dans ses expériences parisiennes... Joué par un beau trio d'acteurs -Tchéky Karyo, Fabrice Luchini et la très attachante Pascale Ogier, morte tragiquement à 25 ans deux mois après la sortie-, le film nous (re)plonge dans la vie nocturne de l'époque sur des musiques d'Elli et Jacno.