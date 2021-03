4 star star star star star

On sort d'autant plus galvanisé de ce docu que ces femmes parlent des unes et des autres avec égal enthousiasme et admiration. Liberté, égalité, sororité.

Bruxelles a été conçue par et pour des hommes. Exclues de facto de l'espace public et de son Histoire, promeneuses, cyclistes, usagères, travailleuses doivent déployer stratégies et itinéraires bis pour se sentir safe. Les militantes qui luttent pour que les femmes se réapproprient leur place sont filmées par la réalisatrice Élisa Vdk en action dans les rues, caméra à l'épaule, ou dans des séquences ornées de musiques qui rappellent que la lutte est aussi festive. Collages situationnistes, manifs sauvages à vélo, déconstructions, happenings, pédagogie, hacktivisme. Fixées en contre-plongée, les badass de La Fronde, Laisse les Filles Tranquilles, les Déchainé·es, Noms Peut-être!, les Bledarte, Mémoire Coloniale, Imazi·Reine côtoient Apolline Vranken, promotrice de l'architecture féministe, et la cofondatrice de HackYourFuture Belgium, Manon Brulard. Elles posent les fondements de leur engagement et les formes qu'il prend. On sort d'autant plus galvanisé de ce docu que ces femmes parlent des unes et des autres avec égal enthousiasme et admiration. Liberté, égalité, sororité.