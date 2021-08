[à la télé ce soir] Les Enfants du 11 septembre

Julien Broquet Journaliste musique et télé

En cette triste et funeste période anniversaire (tout le monde se souvient de où il était et de ce qu'il faisait quand il a appris la nouvelle), les documentaires vont se succéder sur les chaînes de télé pour raconter avec le recul qu'apporte le temps les attentats suicides contre le World Trade Center et le Pentagone.

© ARROW PICTURES

Le documentaire en deux parties de Liz Mermin propose un éclairage relativement singulier sur la question. Parmi les victimes des attaques terroristes du 11 septembre 2001 figuraient 105 futurs pères. Leurs enfants ont grandi. Auj... Le documentaire en deux parties de Liz Mermin propose un éclairage relativement singulier sur la question. Parmi les victimes des attaques terroristes du 11 septembre 2001 figuraient 105 futurs pères. Leurs enfants ont grandi. Aujourd'hui, ils approchent de la vingtaine. Ce docu raconte l'histoire de sept d'entre eux. Il y a Dina, qui porte la chemise à carreaux de son père, ne parle jamais de lui et ne pose pas de questions à sa mère très présente online pour partager son expérience. Il y a Nick, fasciné par les ordinateurs, qui a été cheerleader. Si sa maman travaillait dans les tours et venait d'en sortir, malade, quand l'avion a percuté le WTC, son père, lui, y avait remplacé un collègue pour une réunion... Certains veulent participer au changement positif de cette planète. D'autres se sont engagés dans l'armée... Ils parlent de leurs sentiments, de l'Amérique, de l'absence, de l'avenir. De politique et de terrorisme domestique... Mais aussi de ce que cela signifie d'être une personne de couleur aux États-Unis. Portrait à visages humains d'un pays divisé mais résilient.

