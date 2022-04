3 star star star star star

Il devait faire souffler un vent de renouveau sur Rome, apporter du sang neuf à l'Église catholique. Élu en mars 2013, le pape François a-t-il accompli ses promesses de changement et comment a-t-il traversé la pandémie? Lui qui, le 17 décembre dernier, fêtait tout de même ses 85 ans.

Constance Colonna-Cesari raconte ce qui se trame du côté du Vatican. Les opérations séduction, les tentatives de modernisation et les adversaires de plus en plus nombreux qui, pour certains, préparent déjà sa succession. Pour un pape qui avait parié sur une Église ouverte, une Église qui sort de ses murs, pour un homme de foi qui a insisté pour qu'on se soumette aux décisions du scientifique et du politique, le confinement a été un désastre. François a beau avoir donné la messe en direct sur Internet, avoir imploré la fin de la pandémie dans une scénographie digne de l'apocalypse (11 millions de personnes ont regardé), on ne réveille pas comme ça une institution très masculine vieille de 2000 ans. Place des femmes, accueil des homosexuels, gestion des scandales pédophiles... La révolte gronde. Et les choix timides de François ne satisfont personne. Ni les conservateurs, ni les vrais progressistes. Alors qu'il est devenu un leader politique plus qu'un guide spirituel, revenant à l'avant-plan sur la scène internationale, Trump, Bolsonaro et Bannon (derrière qui Salvini, Orban et les autres font bloc) lui mènent la vie dure. Zoom sur le pape des pauvres et des périphéries.