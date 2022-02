3 star star star star star

Très grand succès à sa sortie, Les Aventuriers fit siffloter son thème musical (signé François de Roubaix) à nombre de spectateurs.

Tout s'articule bien dans le film de Robert Enrico: la solidité d'un scénario bien ficelé en compagnie de José Giovanni (adaptant son propre roman), le casting de deux stars charismatiques (Delon et Ventura) au sommet de leur popularité, la bande originale donc, et la photographie de Jean Boffety magnifiant des décors naturels spectaculaires (dont le fort Boyard). Alain Delon campe Manu, as du pilotage, Lino Ventura joue Roland, mécano de première. Ensemble, ces amateurs de sensations fortes vont accepter la mission de retrouver un trésor englouti au large d'une côte africaine. Une jeune artiste (Joanna Shimkus) les accompagnera pour une expédition qui connaîtra des rebondissements spectaculaires. Les Aventuriers a plutôt bien vieilli. Le cinéma français de divertissement des années 60 s'y montre à son avantage, générant un plaisir certain.