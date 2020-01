3 star star star star star

Après la Seconde Guerre mondiale, les Français retrouvent la joie de vivre, le goût de sortir et l'envie de rire. Ils fréquentent les music-halls et les cabarets, assistent à des spectacles qui mélangent les genres. Sketches, mimes, magie, chanson... En 1959, au Théâtre des Variétés à Paris, Fernand Raynaud va changer la donne. Pendant deux heures, seul, il fait face au public. Raynaud invente le one-man-show francophone et sera pendant une décennie le comique hexagonal numéro 1. Rythmé par un tas d'extraits (Coluche, Devos, Desproges, Maillan, Robin...) et d'interviews (Gad Elmaleh, Pierre Palmade, Jérémy Ferrari, Patrick Timsit...), Les 60 ans du one-man-show raconte l'histoire du seul en scène. La contextualisation et certaines images d'archives valent le détour mais, très franco-français, ce docu ressemble un peu trop à ces programmes du vendredi soir qui exploitent les fonds de tiroir. Juste de quoi passer un bon moment avec le sourire.