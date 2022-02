4 star star star star star

Los Angeles, 1933. Des drapeaux nazis flottent sur Hollywood Boulevard, la plus célèbre avenue de la ville. Si Adolf Hitler vient de prendre le pouvoir, l'antisémitisme n'a pas gangrené que l'Allemagne. Il est en train de gagner toute l'Amérique.

La crise de 1929 a fait monter le ressentiment. L'hostilité contre les Juifs est partout. Jusque dans les studios de cinéma... Le climat est pour le moins particulier. À l'époque, Los Angeles est rongée par la pègre et le crime organisé. La corruption et la politique douteuse font qu'on se méfie de tout et de tout le monde. Natif du Wisconsin, fils d'immigrés juifs qui ont fui l'Allemagne et la misère, Léon Lewis est avocat et fait de la lutte contre l'antisémitisme le combat de sa vie. Il surveille notamment les groupuscules fascistes américains qui pullulent dans la Cité des Anges. C'est que de nombreuses forces réactionnaires et racistes sont à l'oeuvre. Elles fantasment Los Angeles comme le bastion blanc d'une Amérique chrétienne et pure et rencontrent les desseins d'un Adolf Hitler qui entend bien contrôler ce qui se dit de son régime à Hollywood. Photos et dessins en noir et blanc, extraits de films... Olivier Mirguet raconte comment un homme, sans soutien des autorités, a monté un réseau d'espions chargés d'infiltrer les nazis et de déjouer leurs plans. Aussi invraisemblable que passionnant.