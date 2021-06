4 star star star star star

Un scénariste alcoolique, tout juste viré, part pour Las Vegas avec l'idée d'y achever son parcours, noyant dans l'alcool le désespoir d'une vie et d'une carrière ratées. Errant de bar en bar, Ben va faire la connaissance de Sera, une prostituée qui l'accompagnera dans sa déchéance de loser suicidaire... Rude sujet pour un film à la noirceur profonde, mais qu'une réalisation intense et une interprétation bouleversante portent à une incandescence de quasi chef-d'oeuvre. Mike Figgis adapte le roman en bonne partie autobiographique de John O'Brien, lequel... se suicidera deux semaines après avoir vendu les droits d'adaptation au cinéaste britannique. Nicolas Cage et Elisabeth Shue sont au sommet de leur art devant une caméra fouillant l'intimité des personnages. On notera que Cage a renoncé à son cachet habituel de 4 millions de dollars en en acceptant 240.000 pour que ce film au petit budget puisse se faire.