3 star star star star star

Fondée en 1999, la société Wirecard connaît une croissance fulgurante et devient une référence mondiale pour les paiements en ligne. Si ses premiers clients sont des sites pornographiques et de paris, elle s'implante par la suite auprès de compagnies aériennes, d'agences de voyage et de pharmacies on line... Elle garantit les paiements, assure que le commerçant touchera son argent et encaisse une prime de risque. L'histoire a fait la une des journaux. Wirecard pesait davantage que la Deutsche Bank quand des lanceurs d'alerte anonymes ont entraîné sa chute, 1,9 milliard d'euros mentionnés dans son bilan comptable n'existant probablement pas. Blanchiment d'argent, intimidations... Avec ses allures de film d'espionnage, le documentaire de Benji et Jono Bergmann montre comment les mécanismes de surveillance fonctionnent mal en Allemagne (et ailleurs, a-t-on envie de dire en regardant du côté de Publifin et de tout le reste) et se demande comment contraindre les autorités à regarder en face ce qu'elles sont bien décidées à ne pas voir. N'est-ce pas finalement le plus grand enjeu actuel de nos démocraties?