Le documentaire rappelle l'horreur tranquille du racisme d'État.

Afrique du Sud, 1964. Dans le palais de justice de Pretoria, dix militants de l'ANC (African National Congress) en lutte contre le régime d'apartheid sont condamnés à la prison à perpétuité. Si l'Histoire a retenu, parmi les accusés, le nom de Nelson Mandela plus que tout autre, le "procès de Rivonia" a été celui d'un groupe d'hommes. Ils en ont fait une tribune. Le documentaire récolte la parole de trois d'entre eux, Andrew Mlangeni, Ahmed Kathrada et Denis Goldberg, de Winnie Mandela, du fils de Percy Yutar (procureur au moment du procès) ainsi que des images d'archives qui rappellent l'horreur tranquille du racisme d'État. Le tour de force du film est de placer au centre du récit les enregistrements du procès, sur fond noir ou sobrement animés à la craie, libérant la parole de toute distraction visuelle pour en délivrer la puissance du message et des enseignements. Il restitue ainsi, avec une rare efficacité, la violence de la procédure, l'éloquence de Mandela, le courage d'hommes au coeur d'un des plus grands combats du XXe siècle.