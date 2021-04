3 star star star star star

Le design est partout dans nos vies: du fauteuil à la brosse à dents, du téléphone à l'emballage du café en passant par les masques de protection que nous arborons désormais dans l'espace public.

Depuis la seconde moitié du XXe siècle, il est un bras armé du capitalisme en ce que ses penseurs et designers flairent les tendances, leur donne corps et matière pour créer de nouvelles incitations à consommer. Quand le souci de l'environnement passe au second plan, c'est problématique. Ce documentaire catalogue une nouvelle génération de créateurs qui prennent en compte le changement climatique et l'épuisement des ressources. Il faut parfois s'accrocher pour suivre la manière avec laquelle certains d'entre eux décrivent leurs concepts. Mais les structures monumentales de Julia Lohmann qui empruntent certaines propriétés aux algues, la réflexion sur le solaire organique de Marjan van Aubel et les projections de pénuries alimentaires du duo Superlux sont autant d'explorations de possibles, aussi curieuses que prometteuses.