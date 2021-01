4 star star star star star

André Téchiné a tourné huit films avec Catherine Deneuve. C'est en 1981, avec Hôtel des Amériques, que se noua cette relation unique, encore illustrée voici moins de deux ans dans L'Adieu à la nuit. Sorti en 1986, Le Lieu du crime marque sans nul doute un des sommets de cette collaboration entre la star numéro 1 du cinéma français et un cinéaste doté d'une sensibilité rare. L'histoire nous emmène dans un petit village du sud-ouest de la France, où un adolescent vit avec sa mère (jouée par Deneuve) et ses grands-parents. Un jour, Thomas rencontre dans les environs un jeune fugitif qui lui demande son aide. Un autre homme se pointe, complice du premier et qui veut tuer Thomas pour qu'il ne parle pas. Une mort violente plus tard, une intrigue va se nouer, impliquant Lili, la mère, et développant un suspense semé de coups du destin... Deneuve compose un personnage hautement mémorable devant la caméra d'un Téchiné inspiré. Une performance superbe, dans un drame intense où se multiplient les échos d'une mémoire d'enfant.