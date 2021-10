3 star star star star star

Qui se cache derrière Le Guépard? Ce film franco-italien avec Burt Lancaster, Alain Delon et Claudia Cardinale réalisé par Luchino Visconti et auréolé en 1963 de la Palme d'or au festival de Cannes.

Qui plutôt se cache derrière Le Guépard, ce roman racontant un prince pris de vertige par la stupéfiante accélération de l'Histoire dans la Sicile de 1860 et qui se laisse gagner par une indolente et puissante nostalgie contre laquelle il ne sied plus de lutter. Luigi Falorni retrace la vie de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, cet enfant d'aristocrates né à Palerme en 1896 devenu duc à douze ans. Cet homme considéré comme un moins que rien (tout le monde se demandait ce qu'il foutait de son existence), qui voulait faire de sa vie un roman, convaincu que la littérature était la meilleure manière d'appréhender le monde. Portrait d'un écrivain qui n'a écrit qu'un seul bouquin, était déjà mort à la sortie de son livre et est devenu immortel.