4 star star star star star

Journaliste dévoré par l'ambition mais peu sensible aux scrupules moraux, Charles Tatum cherche en vain, depuis plusieurs années, le "scoop" sensationnel qui pourrait lui permettre d'atteindre le succès et la notoriété qu'il vise. Alors qu'il travaille pour un journal local d'Albuquerque, au Nouveau- Mexique, l'opportunité se présente enfin sous la forme d'un grave accident dans une galerie souterraine. Un homme se retrouve bloqué dans les profondeurs et Tatum, présent dans la région pour un reportage, va vouloir s'assurer l'exclusivité sur la couverture de l'événement, mais aussi... faire durer autant que possible, par intérêt, les opérations de sauvetage. Le grand réalisateur Billy Wilder avait lui-même débuté dans le journalisme, mais cela ne l'empêche pas de souligner ici la dérive ultra-cynique d'un collègue joué (formidablement) par Kirk Douglas. Le cinéaste de Certains l'aiment chaud, Sunset Boulevard et Assurance sur la mort signe un drame d'une singulière noirceur, un petit chef-d'oeuvre caustique dont il disait qu'il était son film préféré.