Arte a choisi d'entamer son nouveau cycle consacré à François Truffaut avec ce film de 1969, réunissant deux stars absolues: Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo.

Il joue un riche industriel de La Réunion qui a convenu d'un mariage via petite annonce avec une femme vivant en Nouvelle-Calédonie. Celle qui débarque du navire Le Mississipi et se présente à lui n'est pourtant pas sa correspondante, mais une "remplaçante" bien plus belle, dont l'homme tombe instantanément amoureux et qu'il épouse. Il s'avèrera bientôt que c'est une aventurière sans scrupule, qui n'en a que pour son argent... Adapté d'un roman noir de William Irish, La Sirène du Mississipi joue avec charme de dualités entre crime et amour, désir et douleur, distance et intimité. Le couple Deneuve-Belmondo fonctionne bien, dans une romance vénéneuse où Truffaut multiplie les touches subtiles.