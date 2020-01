"Le rock français, c'est comme le vin anglais", a beau avoir taquiné un jour John Lennon, l'Hexagone a lui aussi embrassé la guitare électrique, les blousons de cuir, le pogo et la crête. L'espa...

"Le rock français, c'est comme le vin anglais", a beau avoir taquiné un jour John Lennon, l'Hexagone a lui aussi embrassé la guitare électrique, les blousons de cuir, le pogo et la crête. L'espace d'une nuit et de quatre documentaires, France 3 rend hommage à ceux qui ont fait rugir la France. Sauvages, chronique d'une ville en rock plonge dans l'ambiance électrique qui a gagné Lyon au tournant des années 80 malgré un maire récalcitrant. Nos Années Elixir raconte le premier grand festival de France, dans le Finistère, où une bande de jeunes sans le sou ont réussi à attirer The Clash, The Cure, les Stranglers et Nina Hagen. Tandis que La Douce France de Rachid Taha brosse le portrait improbable du fondateur de Carte de Séjour, Rock, quelques histoires nantaises fonce dans le département de Loire-Atlantique pour retracer les trajectoires d'Elmer Food Beat, Dominique A, Jeanne Cherhal et Philippe Katerine. Branchez les guitares...