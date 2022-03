3 star star star star star

Clap première. L'édition inaugurale parrainée par Vincent Patar et Stéphane Aubier de La Fête du court métrage se déroule du 16 au 22 mars en salle, en streaming et en télé. Sur les petits écrans, c'est du côté de la RTBF que cela se passe.

Préparez vos pyjamas, le paquet de chips, le sachet de bonbons et la bouteille de vin. Si 50 mini-films sont disponibles gratuitement en ligne sur le site feteducourt.be (notamment pour célébrer les 50 ans de la Fédération Wallonie-Bruxelles), La Trois fait nuit blanche et propose, de mardi 23 h 30 à mercredi 6 heures du matin, 20 courts métrages soulignant toute la vitalité et la diversité du cinéma belge. Sprotch et son humour noir qui a remporté le Magritte du meilleur court métrage. Shams, une histoire d'amour entre filles en terres égyptiennes de Pauline Beugnies. La stressante course-poursuite de Détours (attention, bébé à bord). La conquête et la découverte d'un nouveau boulot avec la musique du Motel (La Ressource humaine), le récit de funérailles automatisées (Dispersion) et les aventures d'une fée Clocharde (En fin de conte)... L'occasion de découvrir ceux qui seront peut-être les frères Dardenne, les Jaco Van Dormael et les Chantal Akerman de demain.