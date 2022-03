5 star star star star star

Gigantesque! Ce western crépusculaire de Sam Peckinpah, un spécialiste du genre, situe à la frontière entre Mexique et Texas la fin d'une bande de hors-la-loi vieillissants, survivants d'un Ouest sauvage que le monde moderne ne cesse de réduire comme peau de chagrin.

Pike Bishop (William Holden) et ses hommes viennent de braquer la compagnie des chemins de fer, mais une troupe s'est lancée à leur poursuite, menée par un ancien ami et complice, Deke Thornton (Robert Ryan), contraint à cette trahison pour se sauver lui-même. La traque mènera vers le Mexique en pleine révolution et vers un affrontement final qui marquera aussi la conclusion d'une époque... Servi par une distribution de baroudeurs magnifiques, Peckinpah improvise largement un film où se multiplient les séquences marquantes, inoubliables. Comme toujours chez le cinéaste de Major Dundee, des Chiens de paille et de Guet-apens, la violence y est aussi exacerbée que tragique. Les effets de mise en scène la magnifiant moins qu'ils ne soulignent ses résonances humaines.