Rendez-vous littéraire phare de France Télévisions, La Grande Librairie fête la rentrée avec une émission spéciale vagabondant dans la ville qui ne dort jamais.

Conduit par Benoît Cohen (Yellow Cab), chauffeur de taxi devenu écrivain ou plutôt écrivain qui s'est mis dans la peau d'un chauffeur de taxi, François Busnel discute avec l'icône punk Patti Smith, chroniqueuse d'un New York où les artistes osaient tout, au studio Electric Lady où elle a enregistré 60% de ses disques. Il s'en va à la rencontre de Kate Reed Petty, une jeune romancière qui passe au scalpel les relations hommes-femmes dans l'Amérique des campus étudiants (True Story) et part interviewer Nicole Krauss à Brooklyn pour une série de nouvelles écrites du point de vue masculin (Être un homme). Busnel croise aussi la route de James McBride dans le quartier de Red Hook, un ghetto avant de devenir un quartier branché qu'il raconte dans Deacon King Kong. Dans sa paroisse, il y parle de la musique qui libère. La Grande Librairie termine son city trip dans le quartier italien de Gravesend, avec son atmosphère de polar, à tailler la bavette avec William Boyle (La Cité des marges), qui habite dans la maison d'un ancien gangster. New York, New York...