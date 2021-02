3 star star star star star

On n'y pense pas spécialement en dévalant les pentes enneigées ou en regardant un Super G à la télé, mais le ski ne date pas d'hier.

L'idée d'avoir des planches sous les pieds et un ou deux bâtons à la main remonte à plusieurs milliers d'années avant notre ère. Les skis seraient nés il y a 10.000 ans en Mongolie. Les plus vieux retrouvés à ce jour sont apparus dans des marais en Suède et ont 5 200 ans. Plus anciens encore que les pyramides d'Égypte... Pierre-Antoine Hiroz retrace l'Histoire d'un moyen de locomotion rudimentaire devenu un phénomène de société durable. Du ski utile, nécessaire pour chasser et survivre, au ski futile, élément de plaisir et discipline sportive. Le tire-fesses, le ski de guerre et Émile Allais qui a osé défié Hitler sur ses terres n'auront bientôt plus aucun secret pour vous. Zoom sur deux planches qui ont changé la vie de millions d'êtres humains, ont participé à l'émancipation féminine et sont menacées par le réchauffement climatique.