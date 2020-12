3 star star star star star

Champions du monde du temps passé à table (2 heures 11 par jour tout de même), nos voisins français sont encore plus fiers (à raison) de leur cuisine que de leur équipe de foot.

Dans ce documentaire de Guilhen Schwegler, l'ancien Deschiens François Morel prépare une blanquette et se demande comment le pays est passé du cassoulet de tata Yvette au tofu mariné de Jean-Kévin... Avec des images d'archives savoureuses, des extraits de films bien assortis, des publicités, des reportages d'époque et un sens de l'humour inimitable, Morel raconte l'Histoire de France à travers le prisme culinaire. La France aux fourneaux, c'est la première émission de cuisine de Raymond Oliver, l'arrivée de Leclerc qui tue les épiciers. Mais aussi celle du réfrigérateur, de la Cocotte- Minute Seb, des surgelés, des restaurants d'autoroute, des produits allégés. De Duralex et de Formica, de Carambar et de ses blagues. Ou encore des réunions Tupperware. Un agréable moment de télé bercé par Les Cornichons de Nino Ferrer et le Déjeuner en paix de Stephan Eicher...